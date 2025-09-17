Exposition collective La Galerie Binic-Étables-sur-Mer

Exposition collective La Galerie Binic-Étables-sur-Mer samedi 7 mars 2026.

Exposition collective

La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Les artistes Thomas Auriol, Pauline Delwaulle, Marcel Dinahet, Raphaëlle von

Knebel, Camille Pradon, Laurent Tixador & Julia Hanadi Al Abed

Un commissariat de Finis terrae Centre d’art insulaire / Commissaire associé

Pierre Duval. Après la réalisation du parcours d’interprétation sur le port de Binic, il nous a semblé pertinent de vous proposer une vision contemporaine de nos liens avec

Saint-Pierre et Miquelon.

Binic-Étables sur Mer se situe à 48°, soit un peu plus au nord que Saint-Pierre-et -Miquelon. Un trait sur la carte forme une ligne droite entre les deux points, aux cli

mats pourtant différents. Les Terre-neuvas partaient vers l’Ouest à la recherche de

pêches miraculeuses et se retrouvaient confrontés à une vie nouvelle, ménageant

leur destinée de part et d’autre de l’Atlantique. Ces aventures datent du siècle passé

et perdurent dans les mémoires des lointains cousins.

À Saint-Pierre-et-Miquelon, de nouveaux pionniers au pied marin sont accueillis par

les habitants dans le but de prendre part à une forme d’enregistrement de la mémoire. Les artistes logent dans des sites superbes, chez l’habitant, et partent à la rencontre des savoir-faire et des histoires si singulières de cet unique archipel français d’Amérique du nord, peuplés de basques, de normands et de bretons. Leurs aïeux fendaient les flots, leurs descendants bravent désormais les tempêtes qui s’annoncent. Miquelon coule, le village se déplace et ses habitants sont à nouveaux les figures emblématiques des récits à venir. Des rendez-vous seront programmés durant l’exposition.

Mardi 10h-13h

Mercredi Vendredi

Samedi 15h-18h

Dimanche 10h-13h 15h-18h .

La Galerie 11 Rue F. M. Touroux, Etables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 39 92

