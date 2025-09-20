Exposition collective Galerie des Ursulines Buis-les-Baronnies

Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-02

2025-09-20

La saison culturelle se termine avec l’exposition collective, 8 artistes exposeront leurs travaux Peintures, dessins, pastels, aquarelles seront présentées dans la belle salle des Ursulines Vernissage le samedi 20 septembre à partir de 18h.

Galerie des Ursulines 8 rue des quiastres Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes artsenbuis@orange.fr

English :

The cultural season draws to a close with a group exhibition of work by 8 artists: paintings, drawings, pastels and watercolors will be on show in the beautiful Salle des Ursulines. Vernissage on Saturday September 20 from 6pm.

German :

Die Kultursaison endet mit der Gruppenausstellung. 8 Künstler stellen ihre Werke aus: Gemälde, Zeichnungen, Pastelle, Aquarelle werden im schönen Saal der Ursulinen präsentiert. Vernissage am Samstag, den 20. September ab 18 Uhr.

Italiano :

La stagione culturale si conclude con una mostra collettiva di 8 artisti: dipinti, disegni, pastelli e acquerelli saranno esposti nella splendida Salle des Ursulines. Inaugurazione sabato 20 settembre dalle 18.00.

Espanol :

La temporada cultural llega a su fin con una exposición colectiva de obras de 8 artistas: pinturas, dibujos, pasteles y acuarelas se expondrán en la hermosa Salle des Ursulines. Inauguración el sábado 20 de septiembre a partir de las 18.00 h.

