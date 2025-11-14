Exposition collective BULLSHIT JOB – LABO DEMO#5 Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Moquette bleue, néons froids, mobilier standardisé. Une odeur de café fade flotte dans l’air conditionné. Sur les écrans, des fenêtres s’ouvrent en cascade. Les corps se meuvent à peine, enchaînés à des boucles d’e-mails. Les gestes se répètent, les envies se répriment. On ne sait plus très bien depuis combien de temps on est là. Bienvenue dans l’open space.

Son esthétique hante tout un pan de la création contemporaine. De The Office à Severance, de Playtime à Brazil, des catwalks aux vidéoclips, le bureau devient décor d’une performance collective orchestrée par une mécanique invisible. Il est aussi un terrain d’analyse qui obsède la pensée critique : David Graeber interroge la prolifération des emplois vides de sens ; Byung-Chul Han décrit une époque rongée par le burn-out, où l’individu devient son propre bourreau ; Silvia Federici relie l’invisibilisation du soin aux mécanismes d’exploitation; Federico Campagna lit le Travail comme une religion séculière avec ses fidèles salarié·es; Jonathan Crary montre comment le capitalisme tend à supprimer toute temporalité improductive, du sommeil à la rêverie. Tou·te·s décrivent un monde où l’organisation du travail s’infiltre dans les affects, les comportements et les structures de croyance.

Avec :

Exposition collective : Sophia Abderrazak (La Cambre 2022) – Ayla Aktan (ESA Avignon 2025) – Renaud Artaban & Alexandre Barbé (INSEAMM & La Cambre 2024) – Ugo Ballara (ENSAPC 2023) – Joséphine Berthou (ENSBA 2024) – Clémentine Blaison Vandenhende (Villa Arson 2023) – Elie Bolard (Villa Arson 2023) – Clara Bougon (La Cambre 2024) – Editions Burn Aout (ENSBA 2024) – Evangeline Font (Villa Arson 2023) – Reem Hasanin (Villa Arson 2025) – Ruoxi Jin (ENSBA 2024) – JINGDI (ENSP 2023) – Lune Jusseau & Tom Rambaud (La Cambre 2024) – Elouan Le Bars (ENSAPC 2024) – Fañch Le Bos (La Cambre 2025) – Rémi Lecussan (ESA Aix 2022) – Raphaël Maman (ENSBA 2022) – Raphaël Massart & Matthias Odin (ENSBA 2024 & ENSAPC 2023) – Sara Noun (ENSBA 2025) – Clarisse Pillard (ENSBA 2025) – Manon Torné-Sistero (INSEAMM 2025) – Marcos Uriondo (INSEAMM 2025) – Maxime Vignaud (ENSAPC 2024) – Winju (ArBA-EsA 2024) – W.I.P. Collective (ARTS² 2022) – Daniel Zduniuk (ArBA-EsA) – Kylian Zeggane (INSEAMM 2023)

En synergie avec

ENSBA Paris · ENSPAC Paris Cergy · Villa Arson Nice · ESAAIX Aix-en-Provence · ESAA Avignon · Beaux-arts de Marseille · ENSP Arles · ENSAV La Cambre Bruxelles · ArBA-EsA Bruxelles · ARTS2 Mons

Une trentaine d’artistes a été sélectionnée en définitive et ce sur base d’une orientation curatoriale qui s’est orientée sur des œuvres questionnant de manière critique notre relation au monde capitaliste, productiviste et au travail – élément saillant de nombreuses démarches artistiques guidant cette orientation.

Du vendredi 14 novembre 2025 au jeudi 04 décembre 2025 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-14T12:00:00+01:00

fin : 2025-12-04T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-14T11:00:00+02:00_2025-11-14T19:00:00+02:00;2025-11-15T11:00:00+02:00_2025-11-15T19:00:00+02:00;2025-11-17T11:00:00+02:00_2025-11-17T19:00:00+02:00;2025-11-18T11:00:00+02:00_2025-11-18T19:00:00+02:00;2025-11-19T11:00:00+02:00_2025-11-19T19:00:00+02:00;2025-11-20T14:00:00+02:00_2025-11-20T21:00:00+02:00;2025-11-21T11:00:00+02:00_2025-11-21T19:00:00+02:00;2025-11-22T11:00:00+02:00_2025-11-22T19:00:00+02:00;2025-11-24T11:00:00+02:00_2025-11-24T19:00:00+02:00;2025-11-25T11:00:00+02:00_2025-11-25T19:00:00+02:00;2025-11-26T11:00:00+02:00_2025-11-26T19:00:00+02:00;2025-11-27T14:00:00+02:00_2025-11-27T21:00:00+02:00;2025-11-28T11:00:00+02:00_2025-11-28T19:00:00+02:00;2025-11-29T11:00:00+02:00_2025-11-29T19:00:00+02:00;2025-12-01T11:00:00+02:00_2025-12-01T19:00:00+02:00;2025-12-02T11:00:00+02:00_2025-12-02T19:00:00+02:00;2025-12-03T11:00:00+02:00_2025-12-03T19:00:00+02:00;2025-12-04T14:00:00+02:00_2025-12-04T21:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/exposition-collective-bullshit-job-labo-demo-5 +33153019696 info@cwb.fr