Exposition collective Camille Geraldes, Rémi Bénard, Samuel Verhoest Marseille 3013 Marseille 2e Arrondissement lundi 8 septembre 2025.

Du 08/09 au 21/09/2025 tous les jours de 10h à 19h. Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-08 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-08

La galerie 3013 accueille l’exposition collective de Camille Geraldes, Rémi Bénard, Samuel Verhoest.

A l’occasion d’une exposition collective à la galerie 3013 à Marseille, qui regroupera le travail de matériaux recyclés de Samuel Verhoest, les peintures et personnages haut en couleurs de Remi Bénard. L’artiste Camille Geraldes, quant à elle, présentera un éventail d’œuvres colorés mais aussi, en avant-première, une introduction à la Mise à nue, un univers entre photographies, peintures écriture intime et calligraphie.









Un voyage immersif dans l’intimité de l’artiste qui invite à une réflexion sur nos peurs, et l’identité que nous avons construite autour. Un projet sensible qui invite au dépouillement, à se déshabiller de nos couches d’ego et se regarder nu.











Une exposition colorée et riche, comme une véritable expérience dans les profondeurs de soi-même et de ses émotions. .

Marseille 3013 52 rue de la République Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Galerie 3013 hosts a group show by Camille Geraldes, Rémi Bénard and Samuel Verhoest.

German :

Die Galerie 3013 beherbergt die Gruppenausstellung von Camille Geraldes, Rémi Bénard, Samuel Verhoest.

Italiano :

La Galerie 3013 ospita una mostra collettiva di Camille Geraldes, Rémi Bénard e Samuel Verhoest.

Espanol :

La Galería 3013 acoge una exposición colectiva de Camille Geraldes, Rémi Bénard y Samuel Verhoest.

