Exposition collective chez Les Ephémères Journées Européennes des Métiers d’Art Les Ephémères Bourg-lès-Valence

Exposition collective chez Les Ephémères Journées Européennes des Métiers d’Art

Les Ephémères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Quatre artisanes d’art exposent et organisent aussi des animations pour les enfants !

Les Ephémères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes collectifephemeres@gmail.com

English :

Four craftswomen will be exhibiting their work, and there will also be activities for children!

