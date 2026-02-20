Exposition collective chez Les Ephémères Journées Européennes des Métiers d’Art Les Ephémères Bourg-lès-Valence
Exposition collective chez Les Ephémères Journées Européennes des Métiers d’Art Les Ephémères Bourg-lès-Valence samedi 11 avril 2026.
Exposition collective chez Les Ephémères Journées Européennes des Métiers d’Art
Les Ephémères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Quatre artisanes d’art exposent et organisent aussi des animations pour les enfants !
.
Les Ephémères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes collectifephemeres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Four craftswomen will be exhibiting their work, and there will also be activities for children!
L’événement Exposition collective chez Les Ephémères Journées Européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme