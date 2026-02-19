Exposition collective Concours régional Ateliers d’Art de France Salle d’exposition Joseph Monier Saint-Quentin-la-Poterie

Exposition collective Concours régional Ateliers d’Art de France

Salle d’exposition Joseph Monier 2 Rue de la Fontaine Saint-Quentin-la-Poterie Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-30

Le village accueille le concours cette année. Il prendra la forme d’une exposition de douze artistes talentueux, reflets de la grande famille des métiers d’art .

.

Salle d’exposition Joseph Monier 2 Rue de la Fontaine Saint-Quentin-la-Poterie 30700 Gard Occitanie +33 4 66 22 74 38 contact@officeculturel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Group exhibition Ateliers d’Art de France regional competition

The village is hosting the competition this year. It will take the form of an exhibition of twelve talented artists, reflections of the great family of crafts.

L’événement Exposition collective Concours régional Ateliers d’Art de France Saint-Quentin-la-Poterie a été mis à jour le 2026-02-16 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard