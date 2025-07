Exposition collective « Conversations silencieuses » acte II Galerie Eloka Saint-Jean-le-Thomas

Exposition collective « Conversations silencieuses » acte II Galerie Eloka Saint-Jean-le-Thomas jeudi 10 juillet 2025 .

Exposition collective « Conversations silencieuses » acte II

Galerie Eloka 5 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-10

fin : 2025-08-29

2025-07-10

L’exposition réuni 7 artistes singuliers qui ont en commun de proposer des oeuvres qui nous mènent au cœur des préoccupations humaines la vie, la mort, l’amour, le rapport à l’Autre, la différence, la place de l’humain dans le vivant.

» Les oeuvres d’art parlent, muettes sur le mur … « . Au-delà de leur aspect esthétique, ces oeuvres invitent le regardeur à une introspection, pour aller à la rencontre de l’oeuvre.

Rdv du jeudi au samedi, de 15h à 19h et le dimanche de 11h à 19h.

Galerie Eloka 5 chemin du vieux château Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 21 72 39 60 galerie-eloka@orange.fr

English : Exposition collective « Conversations silencieuses » acte II

The exhibition brings together 7 singular artists who have in common to propose works that take us to the heart of human preoccupations: life, death, love, the relationship with the Other, difference, the place of the human in the living.

« Works of art speak, mute on the wall? « . Beyond their aesthetic aspect, these works invite the viewer to introspect, to encounter the work itself.

Open Thursday to Saturday, 3pm to 7pm, and Sunday 11am to 7pm.

German :

Die Ausstellung vereint 7 einzigartige Künstler, denen gemeinsam ist, dass sie Werke schaffen, die uns zum Kern der menschlichen Sorgen führen: Leben, Tod, Liebe, die Beziehung zum Anderen, der Unterschied, der Platz des Menschen im Lebendigen.

« Kunstwerke sprechen, stumm an der Wand? « . Über ihren ästhetischen Aspekt hinaus laden diese Werke den Betrachter zu einer Introspektion ein, um dem Kunstwerk zu begegnen.

Donnerstag bis Samstag von 15:00 bis 19:00 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 19:00 Uhr.

Italiano :

La mostra riunisce 7 artisti singolari che hanno in comune il fatto di proporre opere che ci portano al cuore delle preoccupazioni umane: la vita, la morte, l’amore, il rapporto con l’Altro, la differenza, il posto dell’umano nel mondo vivente.

« Le opere d’arte parlano, mute sul muro? « . Al di là del loro aspetto estetico, queste opere invitano lo spettatore all’introspezione, a trovarsi faccia a faccia con l’opera.

Aperta da giovedì a sabato, dalle 15.00 alle 19.00, e domenica dalle 11.00 alle 19.00.

Espanol :

La exposición reúne a 7 artistas singulares que tienen en común proponer obras que nos llevan al corazón de las preocupaciones humanas: la vida, la muerte, el amor, la relación con el Otro, la diferencia, el lugar de lo humano en el mundo vivo.

« Las obras de arte hablan, ¿mudas en la pared? « . Más allá de su aspecto estético, estas obras invitan al espectador a la introspección, a encontrarse cara a cara con la obra.

Abierta de jueves a sábado, de 15.00 a 19.00 horas, y los domingos de 11.00 a 19.00 horas.

