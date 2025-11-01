Exposition collective de 30 artistes Posterlou, ancienne poste La Motte-Chalancon
Exposition collective de 30 artistes Posterlou, ancienne poste La Motte-Chalancon samedi 1 novembre 2025.
Exposition collective de 30 artistes
Posterlou, ancienne poste Grande Rue La Motte-Chalancon Drôme
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-03
2025-11-01
30 artistes exposent leurs créations peintures, dessins, photos, sculptures…
Posterlou, ancienne poste Grande Rue La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes reseau.artistes.oule@gmail.com
English :
30 artists display their creations: paintings, drawings, photos, sculptures…
German :
30 Künstler stellen ihre Kreationen aus: Gemälde, Zeichnungen, Fotos, Skulpturen…
Italiano :
30 artisti espongono le loro creazioni: dipinti, disegni, foto, sculture…
Espanol :
30 artistas exponen sus creaciones: pinturas, dibujos, fotos, esculturas…
