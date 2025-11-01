Exposition collective de 30 artistes Posterlou, ancienne poste La Motte-Chalancon

Exposition collective de 30 artistes Posterlou, ancienne poste La Motte-Chalancon samedi 1 novembre 2025.

Exposition collective de 30 artistes

Posterlou, ancienne poste Grande Rue La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-01

30 artistes exposent leurs créations peintures, dessins, photos, sculptures…

.

Posterlou, ancienne poste Grande Rue La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes reseau.artistes.oule@gmail.com

English :

30 artists display their creations: paintings, drawings, photos, sculptures…

German :

30 Künstler stellen ihre Kreationen aus: Gemälde, Zeichnungen, Fotos, Skulpturen…

Italiano :

30 artisti espongono le loro creazioni: dipinti, disegni, foto, sculture…

Espanol :

30 artistas exponen sus creaciones: pinturas, dibujos, fotos, esculturas…

