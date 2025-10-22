Exposition collective de l’association Officine à la Chapelle des Cordeliers Crest

Exposition collective de l’association Officine à la Chapelle des Cordeliers Crest mercredi 22 octobre 2025.

2 rue du Clocher Crest Drôme

Début : Samedi 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

J’ai le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition collective de l’association Officine à la Chapelle des Cordeliers à Crest. Je présenterai à cette occasion un ensemble de collages extraits de mon travail Second life .

2 rue du Clocher Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 57 31 69 officine.ws@gmail.com

English :

I am pleased to invite you to the opening of the Officine association?s group exhibition at the Chapelle des Cordeliers in Crest. On this occasion, I will be presenting a series of collages taken from my work Second Life .

German :

Ich freue mich, Sie zur Vernissage der Gruppenausstellung des Vereins Officine in der Chapelle des Cordeliers in Crest einzuladen. Ich werde bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Collagen aus meiner Arbeit Second life präsentieren.

Italiano :

Sono lieto di invitarvi all’inaugurazione della mostra collettiva dell’associazione Officine presso la Chapelle des Cordeliers di Crest. In questa occasione, esporrò una serie di collage tratti dal mio lavoro Second life .

Espanol :

Me complace invitarles a la inauguración de la exposición colectiva de la asociación Officine en la Chapelle des Cordeliers de Crest. En esta ocasión, expondré una serie de collages extraídos de mi obra Second life .

