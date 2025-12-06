Exposition collective de Noël ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan
Exposition collective de Noël ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan samedi 6 décembre 2025.
Exposition collective de Noël
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
2025-12-06
Du vendredi au lundi.
Exposition collective d’artistes régionaux peinture, gravure, dessin, céramique, sculpture, photographie, aquarelle, cyanotype …
ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Friday to Monday.
Group exhibition of regional artists: painting, engraving, drawing, ceramics, sculpture, photography, watercolor, cyanotype …
German :
Von Freitag bis Montag.
Gruppenausstellung regionaler Künstler: Malerei, Gravur, Zeichnung, Keramik, Skulptur, Fotografie, Aquarell, Cyanotypie …
Italiano :
Da venerdì a lunedì.
Mostra collettiva di artisti regionali: pittura, incisione, disegno, ceramica, scultura, fotografia, acquerello, cianotipia, ecc.
Espanol :
De viernes a lunes.
Exposición colectiva de artistas regionales: pintura, grabado, dibujo, cerámica, escultura, fotografía, acuarela, cianotipia, etc.
