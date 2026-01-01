Deep Fields réunit des artistes qui sondent et explorent les champs profonds : des paysages lointains et désertiques aux champs mobiles et instables de particules. Confrontés à l’irreprésentable et à l’invisible, ils interrogent la perception, sans cesse renvoyée à ses propres limites, à ses cadres et ses frontières. Leurs œuvres sont des traces d’événements, les échos matériels et psychiques d’horizons traversés, des champs d’énergie dont le corps reste partie prenante. Ce ne sont plus des objets isolés ni des images arrêtées, mais des oscillations, des vibrations magnétiques et lumineuses.

Deep Fields propose d’arpenter des territoires de la physique contemporaine, d’enquêter dans les marges du visible et de sortir des espaces de contrôle.

■ Exposition collective :

Ann Veronica Janssens, Charles Ross, Claire Williams, Daniela De Paulis, Edith Dekyndt, Els Vermang, Eva L’Hoest, Evan Roth, Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand, Félicie d’Estienne d’Orves, Heinz Mack, Hervé Charles, Ivana Franke, Jacques Perconte, Jean-Pierre Luminet, Joost Rekveld, Magali Daniaux & Cédric Pigot, Marina Gioti, Nancy Holt, Robert Irwin, Semiconductor, Stéphanie Roland

■ Films :

Cécile Hartmann, Donald Abad, Eva L’Hoest & James Vaughan, Francis Alÿs, Giulia Grossmann, Hervé Charles, Mathilde Lavenne, Paulius Sliaupa, Semiconductor,

■ Performances le soir du vernissage | 23.01 -18h30 :

Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand, Germaine Kruip, Nicolas Montgermont, Ronan Masson, RYBN

Dj Set :

Zombie Zombie (Etienne Jaumet et Cosmic Neman)

Le CWB|Paris vous invite à découvrir son exposition collective de rentrée « Deep Fields », sous le commissariat de Félicie d’Estienne d’Orves & Olivier Schefer, en synergie avec Stéphanie Pécourt.

Du vendredi 23 janvier 2026 au mardi 24 mars 2026 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/exposition-collective-deep-fields +33153019696 info@cwb.fr



