Exposition collective des Artistes de l’École Sensualiste, avec le fondateur Jean-Yves Guionet Villa Cathala Noisy-le-Grand

Présentation de l’exposition

Une exposition fondatrice

« Le sensualisme en peinture : réinventer le regard » est une exposition-manifeste : un appel à retrouver la force du regard et la présence du geste.

Elle marque la première présentation d’envergure consacrée au courant du sensualisme en peinture, fondé par Jean-Yves Guionet.

Plus qu’une simple exposition collective, c’est une déclaration artistique, portée par des artistes qui partagent une même conviction : La peinture n’est pas un concept, mais une expérience vivante du sensible.

Le sensualisme s’enracine dans une philosophie du regard, où peindre revient à sentir avant de penser, percevoir avant de juger. C’est une peinture qui passe par le corps, autant du côté du peintre, que du spectateur. Ce sont les émotions et les ressentis qui parlent.

Lâcher le mental pour retrouver l’expression du corps, à travers la peinture.

Filiation et transmission

L’exposition met en scène un dialogue entre générations :

– Jean-Yves Guionet, fondateur et pédagogue du sensualisme ;

– les artistes de la première génération, aujourd’hui enseignants à leur tour;

– une sélection d’élèves, représentatifs de la vitalité du mouvement.

Ce triptyque transversal constitue une véritable chaîne de transmission vivante. Il s’appuie sur une école dont la pédagogie artistique, patiemment élaborée par J-Y Guionet, repose sur une vaste recherche croisant neurosciences et pratiques des arts. Aujourd’hui pleinement aboutie et de nombreuses fois éprouvée, cette méthode résonne avec les besoins contemporains et séduit ceux qui la découvrent. Cette rigueur du sensible, qui conduit chacun à révéler son propre pouvoir de création, devient alors une ressource essentielle pour vivre. Pensée comme une expérience immersive, l’exposition plonge le visiteur dans un univers où la peinture est une expérience physique et sensible.

Découvrez bien plus qu’une exposition collective. Vivez un évènement unique, qui raconte la place de l’art dans la société, et la transmission d’un Maitre, Jean-Yves GUIONET à ses élèves sur trois générations.

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T11:00:00+01:00

fin : 2026-01-31T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T10:00:00+02:00_2026-01-10T12:00:00+02:00;2026-01-10T14:00:00+02:00_2026-01-10T18:00:00+02:00;2026-01-13T10:00:00+02:00_2026-01-13T12:00:00+02:00;2026-01-13T14:00:00+02:00_2026-01-13T18:00:00+02:00;2026-01-14T10:00:00+02:00_2026-01-14T12:00:00+02:00;2026-01-14T14:00:00+02:00_2026-01-14T18:00:00+02:00;2026-01-15T10:00:00+02:00_2026-01-15T12:00:00+02:00;2026-01-15T14:00:00+02:00_2026-01-15T18:00:00+02:00;2026-01-16T10:00:00+02:00_2026-01-16T12:00:00+02:00;2026-01-16T14:00:00+02:00_2026-01-16T18:00:00+02:00;2026-01-17T10:00:00+02:00_2026-01-17T12:00:00+02:00;2026-01-17T14:00:00+02:00_2026-01-17T18:00:00+02:00;2026-01-20T10:00:00+02:00_2026-01-20T12:00:00+02:00;2026-01-20T14:00:00+02:00_2026-01-20T18:00:00+02:00;2026-01-21T10:00:00+02:00_2026-01-21T12:00:00+02:00;2026-01-21T14:00:00+02:00_2026-01-21T18:00:00+02:00;2026-01-22T10:00:00+02:00_2026-01-22T12:00:00+02:00;2026-01-22T14:00:00+02:00_2026-01-22T18:00:00+02:00;2026-01-23T10:00:00+02:00_2026-01-23T12:00:00+02:00;2026-01-23T14:00:00+02:00_2026-01-23T18:00:00+02:00;2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T12:00:00+02:00;2026-01-24T14:00:00+02:00_2026-01-24T18:00:00+02:00;2026-01-27T10:00:00+02:00_2026-01-27T12:00:00+02:00;2026-01-27T14:00:00+02:00_2026-01-27T18:00:00+02:00;2026-01-28T10:00:00+02:00_2026-01-28T12:00:00+02:00;2026-01-28T14:00:00+02:00_2026-01-28T18:00:00+02:00;2026-01-29T10:00:00+02:00_2026-01-29T12:00:00+02:00;2026-01-29T14:00:00+02:00_2026-01-29T18:00:00+02:00;2026-01-30T10:00:00+02:00_2026-01-30T12:00:00+02:00;2026-01-30T14:00:00+02:00_2026-01-30T18:00:00+02:00;2026-01-31T10:00:00+02:00_2026-01-31T12:00:00+02:00;2026-01-31T14:00:00+02:00_2026-01-31T18:00:00+02:00

Villa Cathala 2, allée de Maintenon 93160 Accès : RER A station Noisy Mont d’EstNoisy-le-Grand

https://muriellebozzia.com/expo-reinventer-le-regard-avec-lecole-sensualiste/ collectifartistes.sensualisme@gmail.com