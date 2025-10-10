Exposition collective « Dormir debout » FRAC Normandie Caen

FRAC Normandie Caen

Vendredi 2025-10-10

2026-03-08

À travers une cinquantaine d’œuvres de la collection du Frac Normandie, des pièces anciennes des musées du territoire, des œuvres d’art brut ou encore des masques lointains, l’exposition nous plonge dans l’univers des contes, des monstres et des ailleurs.

Le spectateur traversera des forêts hostiles, des danses macabres, s’interrogera sur la métamorphose, croisera le petit chaperon rouge et tentera de donner une fin heureuse à toutes ces histoires à dormir debout ! .

FRAC Normandie 7B Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 93 09 00 resa.caen@fracnormandie.fr

English : Exposition collective « Dormir debout »

Featuring some fifty works from the Frac Normandie collection, as well as antique pieces from the region?s museums, outsider art and distant masks, the exhibition plunges us into the world of fairy tales, monsters and otherworldly worlds.

German : Exposition collective « Dormir debout »

Mit rund fünfzig Werken aus der Sammlung des Frac Normandie, alten Stücken aus den Museen der Region, Werken der Art Brut und fernen Masken taucht die Ausstellung in die Welt der Märchen, der Monster und der Anderswo ein.

Italiano :

Con una cinquantina di opere della collezione Frac Normandie, vecchi pezzi provenienti dai musei della regione, opere di art brut e maschere lontane, la mostra ci immerge nel mondo delle fiabe, dei mostri e dei mondi ultraterreni.

Espanol :

Con unas cincuenta obras de la colección del Frac Normandie, piezas antiguas de los museos de la región, obras de art brut y máscaras lejanas, la exposición nos sumerge en el mundo de los cuentos, los monstruos y los mundos de otro mundo.

