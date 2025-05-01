Exposition collective : Écho du doute Galerie 59 Rivoli Paris

Franceleine Debellefontaine réduit la forme à l’essentiel ; par l’épure, le

silence et la justesse du vide, elle fait émerger une présence sensible.

Franck Turzo, enfin, travaille une matière marquée par le geste : de

l’abstraction surgissent des figures humaines ou animales, comme extraites du

volume.

Jérôme Royer peint des visages en suspension : des apparitions qui se

dérobent, oscillant entre rêve et perception, et invitant à interroger ce que

l’on croit voir.

Ronnie Jiang, le corps est fragmenté, recomposé, bousculé par un trait

ironique et audacieux. Ses figures, entre réalisme, cubisme et graphisme,

renvoient les contradictions d’une société qui se déconstruit elle-même.

Ensemble, ils proposent une traversée du réel en transformation, dans

l’esprit expérimental et contemporain du 59 Rivoli : un parcours immersif,

troublant et stimulant, qui pose une question simple et persistante : comment

l’art, en transformant le réel, peut-il mieux dire ce que nous sommes ?

Quatre artistes dont les démarches, différentes mais complémentaires, explorent un même point de friction : celui où la forme devient pensée, où la matière se fait mémoire, et où l’humain se révèle entre présence et abstraction. Peinture et sculpture dialoguent ici dans un espace de métamorphose, où rien n’est stable et où le regard du visiteur est constamment sollicité.

Du mardi 03 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-03T14:00:00+01:00

fin : 2026-03-15T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-03T13:00:00+02:00_2026-03-03T20:00:00+02:00;2026-03-04T13:00:00+02:00_2026-03-04T20:00:00+02:00;2026-03-05T13:00:00+02:00_2026-03-05T20:00:00+02:00;2026-03-06T13:00:00+02:00_2026-03-06T20:00:00+02:00;2026-03-07T13:00:00+02:00_2026-03-07T20:00:00+02:00;2026-03-08T13:00:00+02:00_2026-03-08T20:00:00+02:00;2026-03-10T13:00:00+02:00_2026-03-10T20:00:00+02:00;2026-03-11T13:00:00+02:00_2026-03-11T20:00:00+02:00;2026-03-12T13:00:00+02:00_2026-03-12T20:00:00+02:00;2026-03-13T13:00:00+02:00_2026-03-13T20:00:00+02:00;2026-03-14T13:00:00+02:00_2026-03-14T20:00:00+02:00;2026-03-15T13:00:00+02:00_2026-03-15T20:00:00+02:00

Galerie 59 Rivoli 59 rue de Rivoli 75001 Paris



