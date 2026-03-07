Exposition collective FIAP Paris Paris

Le FIAP vous invite à découvrir l’exposition « ALGO » Ce quelque chose qui nous reliait encore.

À travers la photographie, la linogravure et la céramique, les œuvres présentées interrogent la trace, la mémoire et la perception, oscillant entre figuration et abstraction, présence et effacement. Ces trois séries dialoguent dans une exploration commune du sensible, entre impressions fugaces, résonances discrètes et débordements sensoriels.

Vanessa invoque les constellations de duos qui forment des familles de l’âme, à travers des portraits intimes, nourris d’astrologie et d’amour pour le vivant.

Juli pousse la saturation jusqu’à l’effacement, dans une prolifération végétale qui interroge notre place dans ce qui émerge, déborde, se répète.

Annelies capte les fragments mouvants de la mémoire : ce qui persiste dans la lumière, ce qui glisse, revient, échappe.

Trois trajectoires, trois matières, trois écritures sensibles. Ce qui nous relie ne se voit pas d’emblée : ce quelque chose, diffus, presque imperceptible, qui traverse nos corps, nos gestes, les formes, les présences et les absences. Ensemble, les artistes composent un territoire suspendu, traversé par l’intuition, la mémoire et le lien, comme autant de fils invisibles tendus entre ce qui vibre et ce qui s’efface.

___________________________________________

Du 2 avril au 28 mai 2026

Vernissage sur inscription le jeudi 2 avril à 18h30

Exposition collective de photographies, gravures et céramiques

Le jeudi 02 avril 2026

de 18h30 à 21h00

Du jeudi 02 avril 2026 au jeudi 28 mai 2026 :

gratuit

Vernissage sur inscription

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-29T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-04-02T18:30:00+02:00_2026-04-02T21:00:00+02:00

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr



Afficher la carte du lieu FIAP Paris et trouvez le meilleur itinéraire

