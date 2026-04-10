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Exposition collective FIAP Paris Paris

Exposition collective FIAP Paris Paris

Exposition collective FIAP Paris Paris mercredi 13 mai 2026.

Lieu : FIAP Paris

Adresse : 30, rue cabanis

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : <p>Vernissage sur inscription.</p>

Le FIAP Paris accueille l’Association des Jeunes Artistes Coréens pour l’exposition « Différence et connexion » du 13 mai au 26 juin 2026, avec un vernissage le 13 mai à 18h30.

À l’occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, cette exposition explore la notion d’altérité : l’autre comme étranger, miroir et source de transformation. Réunissant 14 artistes – 7 coréens installés en France et 7 français – le projet met en lumière des parcours croisés et des formes de création hybrides, nourries par l’expérience de l’ailleurs.

Dans un lieu dédié aux rencontres internationales, cette exposition propose un regard sensible et contemporain sur les liens entre les deux pays, entre dialogue artistique, échanges culturels et visions partagées du monde.

France–Corée : « Différence et connexion » 14 artistes pour une exposition entre deux cultures.
Du mercredi 13 mai 2026 au vendredi 26 juin 2026 :
Le mercredi 13 mai 2026
de 18h30 à 21h00
gratuit

Vernissage sur inscription.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-05-13T18:30:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

FIAP Paris 30, rue cabanis  75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr


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