Exposition collective Four Ways – rue Victor Perrin Uxegney, 29 mai 2025 14:00, Uxegney.

Vosges

Exposition collective Four Ways rue Victor Perrin L’Usine Salle d’exposition Uxegney Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-29 14:00:00

fin : 2025-06-03 18:30:00

Date(s) :

2025-05-29

Four Ways

Exposition collective de Honorat Charles, Pauline Corto, Véronique Filipetto-Dautruche et Philippe Nô

Peinture, photographie, installations, sculptures

Véronique Filipetto-Dautruche, plasticienne, cherche à travers ses œuvres singulières où la photographie et la peinture se tutoient, à réenchanter le regard.

Pauline Corto, imagière photo , nous propose des photographies à l’ambiance surannée, cherchant à capter l’immatérialité et l’immortalité des objets.

Honorat Charles est un photographe de l’instant. Ses photographies, souvent empruntes de mélancolie, sont une invitation à l’introspection.

Philippe Nô crée des sculptures qui allient le métal et le verre. La force du bronze soutient ici la fragile transparence du cristal dans une magie de couleurs.Tout public

rue Victor Perrin L’Usine Salle d’exposition

Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71

English :

Four Ways

Group show by Honorat Charles, Pauline Corto, Véronique Filipetto-Dautruche and Philippe Nô

Painting, photography, installations, sculptures

Véronique Filipetto-Dautruche, a visual artist, seeks to re-enchant the eye through her singular works, which combine photography and painting.

Pauline Corto, « imagière photo », offers us photographs with an old-fashioned atmosphere, seeking to capture the immateriality and immortality of objects.

Honorat Charles is a photographer of the moment. His photographs, often tinged with melancholy, are an invitation to introspection.

Philippe Nô creates sculptures that combine metal and glass. The strength of bronze supports the fragile transparency of crystal in a magic of colors.

German :

Four Ways

Gruppenausstellung von Honorat Charles, Pauline Corto, Véronique Filipetto-Dautruche und Philippe Nô

Malerei, Fotografie, Installationen, Skulpturen

Die Plastikerin Véronique Filipetto-Dautruche versucht mit ihren einzigartigen Werken, in denen sich Fotografie und Malerei duzen, den Blick neu zu verzaubern.

Pauline Corto, « imagière photo », präsentiert uns Fotografien mit einer altmodischen Atmosphäre, in denen sie versucht, die Immaterialität und Unsterblichkeit von Objekten einzufangen.

Honorat Charles ist ein Fotograf des Augenblicks. Seine Fotografien, die oft von Melancholie geprägt sind, laden zur Selbstreflexion ein.

Philippe Nô schafft Skulpturen, die Metall und Glas miteinander verbinden. Die Kraft der Bronze unterstützt hier die zerbrechliche Transparenz des Kristalls in einer Magie der Farben.

Italiano :

Quattro vie

Mostra collettiva di Honorat Charles, Pauline Corto, Véronique Filipetto-Dautruche e Philippe Nô

Pittura, fotografia, installazioni, sculture

Véronique Filipetto-Dautruche è un’artista visiva le cui opere singolari, che combinano fotografia e pittura, cercano di incantare nuovamente lo sguardo.

Pauline Corto, « imagière photo », produce fotografie dal sapore antico, cercando di catturare l’immaterialità e l’immortalità degli oggetti.

Honorat Charles è un fotografo del momento. Le sue fotografie, spesso tinte di malinconia, sono un invito all’introspezione.

Philippe Nô crea sculture che combinano metallo e vetro. La forza del bronzo sostiene la fragile trasparenza del cristallo in una magia di colori.

Espanol :

Cuatro caminos

Exposición colectiva de Honorat Charles, Pauline Corto, Véronique Filipetto-Dautruche y Philippe Nô

Pintura, fotografía, instalaciones, esculturas

Véronique Filipetto-Dautruche es una artista visual cuyas singulares obras, que combinan fotografía y pintura, buscan reencantar la mirada.

Pauline Corto, « imagière photo », produce fotografías con un aire antiguo, buscando captar la inmaterialidad e inmortalidad de los objetos.

Honorat Charles es un fotógrafo del momento. Sus fotografías, a menudo teñidas de melancolía, son una invitación a la introspección.

Philippe Nô crea esculturas que combinan metal y vidrio. La fuerza del bronce soporta la frágil transparencia del cristal en una magia de colores.

