RÉCITS — Second accrochage | Nouveaux regards

Exposition collective de gravure et d’œuvres sur papier

L’exposition collective RÉCITS se poursuit à LooLooLook Gallery, galerie d’art contemporain située au cœur de Paris 1er arrondissement, et se prolonge jusqu’au 31 janvier 2026.

À partir du jeudi 8 janvier 2026, l’exposition s’enrichit d’un second accrochage inédit, révélant une nouvelle sélection d’œuvres gravées et de travaux sur papier, présentés pour la première fois au public.

Ce nouveau chapitre vient approfondir la réflexion initiale de RÉCITS, autour des notions de temps, de trace et de transmission, fondamentales dans les pratiques contemporaines du dessin, de la gravure et de l’estampe.

À travers ces œuvres, le papier n’est plus un simple support : il devient matière sensible, surface de mémoire et espace de narration. Chaque pièce invite le visiteur à une expérience plus attentive et plus intime, où le geste, l’empreinte et le silence du papier composent un langage visuel subtil et profond.

Artistes exposés

Maria Chillon · Catherine Gillet · Mikio Watanabe · Guo Rong · Jeanne Rebillaud · Lucio Mosner · Noriko Fuse · Ximena De Leon Lucero

Lieu

LooLooLook Gallery — Galerie d’art contemporain, Paris 1er arrondissement

Dates

Exposition en cours jusqu’au 31 janvier 2026

Temps fort

Finissage : jeudi 29 janvier 2026, de 18h à 21h, en présence des artistes

Entrée libre

Visite à la galerie aux horaires d’ouverture ou sur rendez-vous.

Du jeudi 08 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-08T12:00:00+01:00

fin : 2026-01-31T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-08T11:00:00+02:00_2026-01-08T19:00:00+02:00;2026-01-09T11:00:00+02:00_2026-01-09T19:00:00+02:00;2026-01-10T11:00:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00;2026-01-12T11:00:00+02:00_2026-01-12T19:00:00+02:00;2026-01-13T11:00:00+02:00_2026-01-13T19:00:00+02:00;2026-01-15T11:00:00+02:00_2026-01-15T19:00:00+02:00;2026-01-16T11:00:00+02:00_2026-01-16T19:00:00+02:00;2026-01-17T11:00:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00;2026-01-19T11:00:00+02:00_2026-01-19T19:00:00+02:00;2026-01-20T11:00:00+02:00_2026-01-20T19:00:00+02:00;2026-01-22T11:00:00+02:00_2026-01-22T19:00:00+02:00;2026-01-23T11:00:00+02:00_2026-01-23T19:00:00+02:00;2026-01-24T11:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-26T11:00:00+02:00_2026-01-26T19:00:00+02:00;2026-01-27T11:00:00+02:00_2026-01-27T19:00:00+02:00;2026-01-29T11:00:00+02:00_2026-01-29T19:00:00+02:00;2026-01-30T11:00:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-01-31T11:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00

LooLooLook Gallery 12 rue de la sourdière 75001 Paris

http://www.looloolook.com/ +33619762674 looloolookteam@gmail.com https://www.facebook.com/Looloolookart https://www.facebook.com/Looloolookart



