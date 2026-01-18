Exposition collective I want to believe Rue des Glénans Combrit

Exposition collective I want to believe

Rue des Glénans Fort Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-14

Exposition collective I want to believe qui réunit les artistes Ondine Bertin, Max Bondu, Apolline Ducrocq, Olivier Gain, Leah Geay, Guillaume Gouerou et Simon Lagouche-Guegen.

Vernissage de l’exposition vendredi 13 février à 18h, ouvert à tous.

Set d’Ashore.

Événement organisé par l’association Astérismes. .

Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition collective I want to believe

L’événement Exposition collective I want to believe Combrit a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Destination Pays Bigouden