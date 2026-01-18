Exposition collective I want to believe Rue des Glénans Combrit
Rue des Glénans Fort Combrit Finistère
Exposition collective I want to believe qui réunit les artistes Ondine Bertin, Max Bondu, Apolline Ducrocq, Olivier Gain, Leah Geay, Guillaume Gouerou et Simon Lagouche-Guegen.
Vernissage de l’exposition vendredi 13 février à 18h, ouvert à tous.
Set d’Ashore.
Événement organisé par l’association Astérismes. .
Rue des Glénans Fort Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
