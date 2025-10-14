Exposition collective « INCANTATIONS en Aliénocène : Lacrydoll » Galerie Talmart Paris

Exposition collective « INCANTATIONS en Aliénocène : Lacrydoll » Galerie Talmart Paris mardi 14 octobre 2025.

Lacrydoll : une rivière de larmes.

Aujourd’hui, les larmes racontent ce que nous peinons à dire autrement. Dans un monde saturé d’images et de bruits, elles troublent la vision et deviennent des signes, des flux intimes et collectifs, capables de relier nos expériences personnelles aux enjeux du vivant.

Cette exposition a pour objet d’établir une relation émotionnelle avec l’eau des rivières.

Les rivières nous intéressent car elles représentent des entités souvent transfrontalières et circulantes, auxquelles celleux qui les fréquentent s’identifient.

On pense notamment aux nombreux cours d’eau entre la Belgique et la France : l’Eau Noire (voir la bataille de l’Eau Noire) Oise, Houille, ruisseau de Massembre…

Cette image est fondatrice pour les commissaires d’exposition, car elle fait la synthèse entre trois sensibilités : celle de « message personnel » (cur. Delphine de la Roche 2023 Paris) et celle de « Aquaturf » (d’Antoine Carbonne, 2021, Bruxelles), tout en s’intégrant dans la programmation du Centre Wallonie Bruxelles / Paris

A l’origine des rivières : des sources.

Les cultures païennes y ont toujours attribué une dimension mystique.

Émanant de la source païenne des lacrydolls, les rivières canalisent les tristesses du monde et leur font rejoindre leurs forces, leurs défenses.

Le temple lacrymal de Youri Johnson en est la manifestation, il évoque une source, autour de laquelle gravitent des œuvres comme le masque de fer de Walter Wathieu, réalisée dans un moment de tristesse. Autour de cette pièce originelle – une diversité de larmes hétéroclites, qui se répondent en un concert de plaintes.

Avec : Antoinette d’Ansembourg, Apolonia Sokol, Eva L’Hoest, Flavien Berger, Laurent Proux, Matthias Garcia, Sean Crossely, Sophie Varin, Walter Wathieu, Youri Johnson

Le CWB|Paris aka le Vaisseau Centre, vous accueille au sein de la Galerie Talmart pour son second volet d’occupation avec l’exposition collective « INCANTATIONS en Aliénocène : Lacrydoll », sous le commissariat de Antoine Carbonne & Delphine de la Roche.

Du mardi 14 octobre 2025 au mardi 28 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-14T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-28T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-14T14:00:00+02:00_2025-10-14T18:00:00+02:00;2025-10-15T14:00:00+02:00_2025-10-15T18:00:00+02:00;2025-10-16T14:00:00+02:00_2025-10-16T18:00:00+02:00;2025-10-17T14:00:00+02:00_2025-10-17T18:00:00+02:00;2025-10-20T14:00:00+02:00_2025-10-20T18:00:00+02:00;2025-10-21T14:00:00+02:00_2025-10-21T18:00:00+02:00;2025-10-22T14:00:00+02:00_2025-10-22T18:00:00+02:00;2025-10-23T14:00:00+02:00_2025-10-23T18:00:00+02:00;2025-10-24T14:00:00+02:00_2025-10-24T18:00:00+02:00;2025-10-27T14:00:00+02:00_2025-10-27T18:00:00+02:00;2025-10-28T14:00:00+02:00_2025-10-28T18:00:00+02:00

Galerie Talmart 22 rue du Cloître Saint-Merri 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/exposition-collective-incantations-en-alienocene-lacrydoll-a-la-galerie-talmart +33153019696 info@cwb.fr