En cette édition, une greffe avec ArtContest, concours annuel d’art contemporain de référence pour les jeunes artistes belges ou résidant en Belgique de 35 ans,

sera opérée et offrira la découverte d’œuvres de trois lauréat·es de ce dispositif : Helen Anna Flanagan, Shervin Sheik Rezaei & Ugo Woatzi.

Leurs œuvres seront exposées dans le Bunker du Centre et en cour 2.

En cour 1, seront par ailleurs dévoilées deux créations de Jonathan Sullam : CRUNCH 6 et SLICE OF TIME.

Par réciprocité, en septembre 2026, seront exposé.es trois artistes issu.es de l’exposition « Indices de présence » du Prix Carré sur Seine au Botanique à Bruxelles, à la faveur de l’édition 2026 d’ArtContest.

Depuis presque 15 ans, Carré sur Seine s’est imposé comme un véritable accélérateur d’opportunités et un espace de rencontres fertiles entre artistes et professionnels du monde de l’art. Pensé hors des logiques de marché, le dispositif favorise les échanges, la transmission et les liens durables, transformant la rencontre en tremplin.

LES FINALISTES 2025 : UNE GÉNÉRATION ENGAGÉE, REFLET DES MONDES CONTEMPORAINS

Le jury a retenu dix artistes dont les démarches, à la fois exigeantes et ancrées dans le présent, témoignent d’une génération ouverte, mobile et consciente des enjeux contemporains. Âgés en moyenne d’une trentaine d’années (cinq femmes, cinq hommes), les finalistes incarnent une scène internationale attentive aux questions d’identité, de mémoire, aux formes et usages du numérique.

Leurs pratiques – du volume à la performance, de la vidéo à l’art numérique, révèlent un dialogue fécond entre le tangible et le virtuel, le corps et la machine, l’intime et le collectif. Cette édition affirme un véritable parti pris : celui d’une création hybride, libre, en résonance directe avec les mutations du monde.

Les œuvres de Maxime Bagni, Alisa Berger, Anna de Castro Barbosa, Léa Collet, Lina Filipovich, Pablo Hnatow, Yosra Mojtahedi, Gabriel Moraes Aquino, Jonathan Potana et Gaspar Willmann seront réunies pour une exposition collective reflétant cette vitalité et cette diversité.

Fidèle à son engagement à contribuer à favorise une visibilité des artistes lauréat·es, Carré sur Seine poursuit son partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles I Paris aka le Vaisseau, où se tiendra l’exposition « Indices de présence » au printemps 2026.

Du vendredi 10 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T11:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-13T11:00:00+02:00_2026-04-13T19:00:00+02:00;2026-04-14T11:00:00+02:00_2026-04-14T19:00:00+02:00;2026-04-15T11:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00;2026-04-16T14:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00;2026-04-17T11:00:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T21:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/exposition-collective-indices-de-presence-prix-carre-sur-seine-2025 +33153019696 info@cwb.fr



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