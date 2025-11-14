Exposition collective Inspiraling Altkirch
Exposition collective Inspiraling Altkirch vendredi 14 novembre 2025.
Exposition collective Inspiraling
18 rue du Château Altkirch Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-14 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2025-11-14
Exposition collective. Visite commentée le samedi et dimanche à 15h.
Inspiraling, exposition collective de Katja Mater, Clare Noonan, Jessica Gysel, Marnie Slater, Robin Brettar et Matilda Cobani, avec MYCKET, Ot Lemmens, Sophy Naess, Judith Geerts, Nienke Fransen, Christine de Pizan, Rosalind Nashashibi et Anne Reijniers & Eline De Clercq, commissariée par Sarah Menu, Elsa Vettier, Richard Neyroud, Sandrine Desmoulin et Maria Claudia Gamboa.
18 rue du Château Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 82 59 a.aupetit@cracalsace.com
English :
Group exhibition. Guided tour on Saturday and Sunday at 3pm.
German :
Gemeinsame Ausstellung. Kommentierte Besichtigung am Samstag und Sonntag um 15 Uhr.
Italiano :
Mostra collettiva. Visita guidata sabato e domenica alle 15.00.
Espanol :
Exposición colectiva. Visita guiada el sábado y el domingo a las 15.00 horas.
