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Exposition collective – Journées nationales des artistes Rue du Général de Gaulle Bréhal

lundi 28 septembre 2026 · Rue du Général de Gaulle · Bréhal

Exposition collective – Journées nationales des artistes Rue du Général de Gaulle Bréhal

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue du Général de Gaulle
Adresse
Rue Du Général De Gaulle
Ville
50290 Bréhal
Département
Manche
Tarif

Bréhal

Exposition collective – Journées nationales des artistes

Rue du Général de Gaulle Rue Du Général De Gaulle Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-28 15:00:00
fin : 2026-10-07 19:00:00

Date(s) :
2026-09-28

Exposition collective mêlant photographies, sculptures et autres techniques. Des artistes du territoire « Granville Terre & mer » nous font l’honneur pour cette deuxième édition de s’associer pour nous proposer un parcours artistique unique dans un lieu emblématique de la ville : la Halle au blé. Retrouvez Lily au Bac, Gilard photographie, Mat sculpture, SuperNature Design et Simone Tavares.

Entrée libre.
Du lundi au vendredi de 16h à 19h + mardi de 9h à 13h.
Samedi : 10h à 12h30 et 15h à 19h.
Dimanche : 10h à 12h30 et 15h à 18h.   .

Rue du Général de Gaulle Rue Du Général De Gaulle Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@ville-brehal.fr

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English : Exposition collective – Journées nationales des artistes

L’événement Exposition collective – Journées nationales des artistes Bréhal a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer

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