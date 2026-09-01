Exposition collective – Journées nationales des artistes Rue du Général de Gaulle Bréhal

Informations pratiques

Bréhal

Exposition collective – Journées nationales des artistes

Rue du Général de Gaulle Rue Du Général De Gaulle Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-28 15:00:00

fin : 2026-10-07 19:00:00

Date(s) :

2026-09-28

Exposition collective mêlant photographies, sculptures et autres techniques. Des artistes du territoire « Granville Terre & mer » nous font l’honneur pour cette deuxième édition de s’associer pour nous proposer un parcours artistique unique dans un lieu emblématique de la ville : la Halle au blé. Retrouvez Lily au Bac, Gilard photographie, Mat sculpture, SuperNature Design et Simone Tavares.

Entrée libre.

Du lundi au vendredi de 16h à 19h + mardi de 9h à 13h.

Samedi : 10h à 12h30 et 15h à 19h.

Dimanche : 10h à 12h30 et 15h à 18h. .

Rue du Général de Gaulle Rue Du Général De Gaulle Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@ville-brehal.fr

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English : Exposition collective – Journées nationales des artistes

L’événement Exposition collective – Journées nationales des artistes Bréhal a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Granville Terre et Mer