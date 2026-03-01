Exposition collective La cuisine dans tous ses états La Baule-Escoublac
Exposition collective La cuisine dans tous ses états La Baule-Escoublac dimanche 29 mars 2026.
Exposition collective La cuisine dans tous ses états
88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:30:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Venez découvrir les oeuvres d’artistes amateurs abordant le thême de la cuisine. .
88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 75 77 69 myatelier44@gmail.com
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L’événement Exposition collective La cuisine dans tous ses états La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44