Exposition collective La cuisine dans tous ses états

88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez découvrir les oeuvres d’artistes amateurs abordant le thême de la cuisine. .

88 avenue des Noëlles La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 75 77 69 myatelier44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition collective La cuisine dans tous ses états La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44