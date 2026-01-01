Exposition collective La Relève 8 Galerie Château de Servières Marseille 4e Arrondissement

Exposition collective La Relève 8

Du 28/01 au 28/03/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h. Galerie Château de Servières 19 Boulevard Boisson Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-01-28

Parallèle, Château de Servières et La compagnie, lieu de création, s’associent pour donner à voir le travail d’artistes visuels récemment diplômé·e·s d’écoles supérieures d’art, dans le cadre de La Re­lève. Vernissage le 28 janvier à 18h00.

Cette huitième édi­tion, inau­gu­rée comme chaque année à l’oc­ca­sion du fes­ti­val, réunit quinze ar­tistes retenu·e·s suite à un appel à pro­jets.



Avec, au Château de Servières

Suska Bastian, Emma Cambier, Louise Chatelain, Marion Genty, Jaguar (Anael Martin), Luléa Joachim-Tran, Maïlys Moanda, Hippolyne NxNN, Lio Rof Sanchez



Et à La compagnie, lieu de création

Ellvina Bimanato, Amaya Cascio, Lila Crnogorac, Clef Grémil, Gil Lekh, Valentin Saez



Programme de performances à La compagnie le 28.01

— Amaya Cascio, performance Volver, volver bassBoosted (Fête triste)

— Ellvina Bimanato, performance Mofo Baolina (mes beignets de la mémoire)

— Gil Lekh, performance lecture chorale Feelin’ the feeling

Retrouvez le programme complet des événements La Relève 8 à La compagnie .

Galerie Château de Servières 19 Boulevard Boisson Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

English :

Parallèle, Château de Servières and La compagnie, lieu de création, are joining forces to present the work of visual artists who have recently graduated from art schools, as part of La Relève. Opening January 28 at 6:00 pm.

