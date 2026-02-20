Exposition collective L’Allemagne sous toutes ses facettes

place de la République Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-07 00:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-07

A l’occasion de la Quinzaine culturelle, venez découvrir l’Allemagne à travers de nombreuses créations artistiques au cœur du centre-ville.

A l’occasion de la Quinzaine culturelle, venez découvrir l’Allemagne à travers de nombreuses créations artistiques au cœur du centre-ville.

Les enfants de Haguenau ont exploré ce pays et sa culture, ses couleurs, ses monuments et ses traditions, et vous présentent aujourd’hui la diversité de leurs productions blasons à l’effigie de l’Allemagne, cœurs en pain d’épices, arbres de mai et panneaux explicatifs. La ville et l’Office de Tourisme de Landau ont quant à eux à disposition des photographies qui décorent les fenêtres de l’Ancien Tribunal.

Avec la participation d’élèves des écoles maternelles Bellevue, Bildstoeckel, Marxenhouse, Metzgerhof, Musau, de la classe ULIS (Unité Localisée pour

l’Inclusion Scolaire) de l’école élémentaire Vieille-Île, de l’école élémentaire des Roses, des périscolaires des écoles maternelles Bellevue, Marienthal, Marxenhouse, Metzgerhof, Musau et Roses, des périscolaires de la pause méridienne des écoles élémentaires Saint-Georges et Vieille-Île, du collège Kléber, du SEM de Walbourg et du CSC du Langensand. Avec la contribution des agents du service des Espaces verts et du Centre technique intercommunal. 0 .

place de la République Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Cultural Fortnight, come and discover Germany through numerous artistic creations in the heart of the city center.

L’événement Exposition collective L’Allemagne sous toutes ses facettes Haguenau a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau