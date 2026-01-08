Exposition collective Le Cyclope n’avait qu’un oeil mais c’est le bon 19 Crac Montbéliard

Exposition collective Le Cyclope n’avait qu’un oeil mais c’est le bon

Avec des œuvres de Lawrence Abu Hamdan, Ulla Von Brandenburg, Alfred Courmes,

Sylvie Fanchon, Dora García, Shilpa Gupta, Sharon Hayes, Estefania Peñafiel Loaiza,

Matthieu Saladin, Marie Velardi issues de la collection du Frac Franche-Comté.

L’exposition présentée au 19, Crac rassemble des œuvres issues de collection du Frac Franche-Comté. Son titre est emprunté à un tableau énigmatique, réalisé par Alfred Courmes en 1960, Ave Maria, le Cyclope n’avait qu’un œil mais c’était le bon, œuvre qui figure dans la collection du Frac depuis 1986.

Cette peinture émanant d’un artiste, un temps associé au surréalisme, donne à voir un ecclésiastique observant une fillette dont la figure est empruntée à une plaque émaillée réalisée par l’entreprise Japy pour le chocolat Meunier. Déjà présenté à Montbéliard en 2013 au musée du Château des ducs de Wurtemberg, l’œuvre permettait alors à l’institution de faire écho au patrimoine industriel local et à ses liens avec la religion. Il en va tout autrement dans le cadre de l’exposition d’aujourd’hui qui s’emploie à travers la collection du Frac à présenter divers regards d’artistes sur notre monde.

Depuis 2006, le Frac Franche-Comté enrichit sa collection autour de la vaste problématique du temps et de ses corollaires: durée, mouvement, espace, entropie, mémoire…. Celle-ci collection conserve des œuvres plastiques, sonores, performatives, immatérielles et s’est ouverte à des œuvres transdisciplinaires, à l’image des artistes qui s’emparent sans cesse de nouveaux territoires artistiques. La sélection opérée pour concevoir l’exposition présentée au 19, Crac rassemble dix artistes de toutes origines qui s’attachent à raconter les turbulences de notre monde et à imaginer son devenir dans des œuvres qui font usage du langage pour sa dimension narrative et politique. Des voix singulières qui s’expriment à travers la sculpture, l’installation, le film, la peinture ou des œuvres sonores et qui relatent des faits historiques, des témoignages de traumatismes en milieu hostile, des anecdotes, des fictions, ou encore des perspectives visionnaires.

Le Cyclope n’avait qu’un œil mais c’était le bon interroge ainsi le regard des artistes sur notre société, notre environnement mais aussi leur perspicacité et leur vigilance. Elle interroge également en creux la manière dont une collection publique se fait à son tour la narration de notre époque et de notre monde quand elle se raconte à travers les œuvres qui la composent et qu’elle est montrée dans un contexte propice à la réflexion et au débat d’idées.

Co-curatrices de l’exposition Adeline Lépine et Sylvie Zavatta .

