Exposition collective: Les Gars de Frochot Hotel Le Pigalle Paris
L’exposition collective Les gars de Frochot réunit Marcelino Hooi, Luca Spolidoro et Eoghan Gilmore autour de la vie locale à Pigalle, et plus particulièrement de la rue Frochot. À travers la peinture et la photographie, les artistes proposent des regards complémentaires sur leur environnement quotidien, ses habitants et ses usages.
Présentée à l’Hôtel Le Pigalle, lieu ancré dans la vie du quartier, l’exposition offre une lecture contemporaine d’un territoire parisien vécu depuis l’intérieur d’une communauté locale.
Vernissage 14.02.26 18:00 • Entrée gratuite • Inscription requise • Places limitées • frochotboys.fr
Du samedi 14 février 2026 au samedi 21 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 12h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Hotel Le Pigalle 9 rue Frochot 75009 Paris
https://www.frochotboys.fr
