Exposition collective: Les Gars de Frochot Hotel Le Pigalle Paris

L’exposition collective Les gars de Frochot réunit Marcelino Hooi, Luca Spolidoro et Eoghan Gilmore autour de la vie locale à Pigalle, et plus particulièrement de la rue Frochot. À travers la peinture et la photographie, les artistes proposent des regards complémentaires sur leur environnement quotidien, ses habitants et ses usages.

Présentée à l’Hôtel Le Pigalle, lieu ancré dans la vie du quartier, l’exposition offre une lecture contemporaine d’un territoire parisien vécu depuis l’intérieur d’une communauté locale.

Vernissage 14.02.26 18:00 • Entrée gratuite • Inscription requise • Places limitées • frochotboys.fr

Exposition collective explorant la vie locale à Pigalle à travers les œuvres de Marcelino Hooi, Luca Spolidoro et Eoghan Gilmore, à l’Hôtel Le Pigalle.

Du samedi 14 février 2026 au samedi 21 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T13:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T12:00:00+02:00_2026-02-14T20:00:00+02:00;2026-02-15T12:00:00+02:00_2026-02-15T20:00:00+02:00;2026-02-16T12:00:00+02:00_2026-02-16T20:00:00+02:00;2026-02-17T12:00:00+02:00_2026-02-17T20:00:00+02:00;2026-02-18T12:00:00+02:00_2026-02-18T20:00:00+02:00;2026-02-19T12:00:00+02:00_2026-02-19T20:00:00+02:00;2026-02-20T12:00:00+02:00_2026-02-20T20:00:00+02:00;2026-02-21T12:00:00+02:00_2026-02-21T20:00:00+02:00

Hotel Le Pigalle 9 rue Frochot 75009 Paris

https://www.frochotboys.fr



Afficher la carte du lieu Hotel Le Pigalle et trouvez le meilleur itinéraire

