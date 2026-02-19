Exposition collective Les sources Soëlys Soyaux
Exposition collective Les sources Soëlys Soyaux mardi 3 mars 2026.
Exposition collective Les sources
Soëlys Place Rousseau Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-03 09:00:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-03-03
Un projet d’expression artistique qui rassemble des adultes en situation de handicap accueilli au SAJ Les Sources et au SAJH Entreroches de Soyaux.
.
Soëlys Place Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 soelys@mairie-soyaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An artistic expression project that brings together disabled adults from the SAJ Les Sources and the SAJH Entreroches in Soyaux.
L’événement Exposition collective Les sources Soyaux a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême