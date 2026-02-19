Exposition collective Les sources Soëlys Soyaux

Exposition collective Les sources

Soëlys Place Rousseau Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-03 09:00:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Un projet d’expression artistique qui rassemble des adultes en situation de handicap accueilli au SAJ Les Sources et au SAJH Entreroches de Soyaux.

Soëlys Place Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 soelys@mairie-soyaux.fr

English :

An artistic expression project that brings together disabled adults from the SAJ Les Sources and the SAJH Entreroches in Soyaux.

