Exposition collective L’Orbise Sumène

La Cité, Pont d’Hérault Sumène Gard

Début : Samedi 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-09-20

Exposition collective rassemblant une septentaine d’artistes hors normes venu/es de tous horizons.

La Cité, Pont d’Hérault Sumène 30440 Gard Occitanie +33 7 89 00 65 80

English :

Group show featuring some seventy unusual artists from all horizons.

German :

Eine Gruppenausstellung mit rund 70 außergewöhnlichen Künstlern aus aller Welt.

Italiano :

Una mostra collettiva che riunisce una settantina di straordinari artisti di tutti gli orizzonti.

Espanol :

Una exposición colectiva que reúne a unos setenta artistas extraordinarios de todos los horizontes.

