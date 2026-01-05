Exposition collective MAUBOURGUET Maubourguet

Exposition collective

MAUBOURGUET 104 Rue Jean Clos Pucheu Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-01-17

L’exposition Ici raconte invite à redécouvrir les villages, les plaines et les montagnes qui nous entourent, à redessiner les contours de la Bigorre et à en extraire toute la poésie qui s’en dégage.

Que se cache-t-il entre les flancs des montagnes ? Quelles histoires nous racontent les vieilles bâtisses? Certaines traces laissées par les croyances et les paroles du passé ont traversé le temps et nous sont parvenues aujourd’hui.

C’est à travers la peinture, la céramique, la photographie et le volume que nous avons voulu donner un nouveau souffle aux histoires qui ont façonné la région bigourdane et ses alentours.

Avec les artistes Lisa Faro et Léo-Paul Michel-Labat.

.

MAUBOURGUET 104 Rue Jean Clos Pucheu Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 03 30 les7chandellestheatre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ici raconte exhibition invites us to rediscover the villages, plains and mountains that surround us, to redraw the contours of Bigorre and extract all its poetry.

What’s hidden between the mountainsides? What stories do old buildings tell us? Some of the traces left by the beliefs and words of the past have survived the passage of time and reached us today.

Through painting, ceramics, photography and volume, we wanted to breathe new life into the stories that have shaped the Bigourdane region and its surroundings.

With the artists Lisa Faro and Léo-Paul Michel-Labat.

L’événement Exposition collective Maubourguet a été mis à jour le 2026-01-02 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65