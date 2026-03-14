Exposition collective Métiers d’Art hors les murs Poésie de la matière Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau

Exposition collective Métiers d’Art hors les murs Poésie de la matière Vieux Moulin

Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-17

Du 17 au 28 mars, les artisans de l’association Millau Arts et Savoir Faire sortiront de leur Espace habituel pour investir le Vieux Moulin

Une exposition collective hors les murs , qui s’inscrit au programme du 28èmePrintemps des poètes dont le thème est Liberté. Force vive déployée.

Exposer dans un autre cadre, est l’occasion pour les artisans de révéler leurs savoir-faire autrement, et de donner des ailes à leur créativité.

Parmi les membres du collectif, certains auront façonné une œuvre tout spécialement sur le thème. D’autres en profiteront pour montrer des pièces qu’ils ne peuvent pas installer à l’Espace Métiers d’Art où la place est contrainte. Enfin, certains nous surprendront peut-être en proposant une œuvre éphémère.

Comme ils savent le faire, une scénographie collective fera le lien entre toutes leurs formes d’expression, témoignant d’autant de forces vives déployées.

Poésie de la matière – Vieux Moulins 17-28 mars 2026

de 15h à 18h30 du mardi au vendredi

les samedis de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 .

Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 18 85 58 30 apsm.millau@yahoo.com

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English :

From March 17 to 28, the artisans of the Millau Arts et Savoir Faire association will be moving out of their usual space and taking over the Vieux Moulin

L’événement Exposition collective Métiers d’Art hors les murs Poésie de la matière Vieux Moulin Millau a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)