Exposition collective On a déterré une sextape dans les marais…

9 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-03

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-04-03

En 2008, dans son livre Testo Junkie, Paul B. Preciado raconte le filmage d’une sextape en hommage à son ami Guillaume Dustan, dont il apprend la mort dûe au sida. À la fin de l’ouvrage, il écrit j’ai enterré la minicassette DV “le jour de ta mort”, dans les jardins des marais, à Bourges .

Une exposition collective du projet de recherche QUEERING THE EXHIBITION QUEERING THE ARCHIVE à La Box du vendredi 3 avril au dimanche 14 juin 2026, entrée libre du mercredi au dimanche, de 15h à 19h

On a déterré une sextape dans les marais… se saisit de l’archive comme d’un enjeu de création. Suivant les pas du philosophe Paul B. Preciado à Bourges, l’exposition part à la recherche de mémoires LGBTQIA+ enfouies. Face aux invisibilisations et répressions des identités non hétéronormées qui ont façonné la mémoire officielle, l’exposition met en avant le potentiel qui naît des bribes, des manques et des interstices. L’archive n’y est pas convoquée en tant que preuve historique et figée d’un passé révolu, elle engage des gestes d’activation qui en font un matériau vivant. .

9 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 62 63 38 la.box@ensa-bourges.fr

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English :

In 2008, in his book Testo Junkie, Paul B. Preciado recounts the filming of a sex tape in tribute to his friend Guillaume Dustan, whose death from AIDS he learns about. At the end of the book, he writes: I buried the DV minicassette ?on the day you died? in the marsh gardens of Bourges .

L’événement Exposition collective On a déterré une sextape dans les marais… Bourges a été mis à jour le 2026-03-28 par BERRY