Exposition collective Part’Age Salle d’Aquitaine Monflanquin

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-09 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-09
L’association G.E.M. et sa section « Arts plastiques » vous propose des expositions tout au long de la saison.
Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer peintures et gravures lors d’une exposition collective réunissant les œuvres de divers artistes.
– Annie Palacio
– Chantal Pereira
– Ghislaine Gogly
– Reine Marmié
– Ginette Ragot
– Jean-Claude Freling
– Françoise Cosquer
– Serge Perraudeau
– Patrick Rolland
L’exposition sera visible de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Vernissage le 9 septembre à 18h. .
English : Exposition collective Part’Age
The G.E.M. association and its « Arts plastiques » section offer exhibitions throughout the season.
This week, the Salle d’Aquitaine invites you to come and admire the paintings and engravings in a group exhibition.
German : Exposition collective Part’Age
Der Verein G.E.M. und seine Abteilung « Bildende Kunst » bieten Ihnen während der gesamten Saison Ausstellungen an.
Während dieser Woche lädt Sie der Salle d’Aquitaine ein, die Gemälde und Gravuren einer Gemeinschaftsausstellung zu bewundern.
Italiano :
L’associazione G.E.M. e la sua sezione di arti plastiche organizzano mostre per tutta la stagione.
Questa settimana, la Salle d’Aquitaine vi invita ad ammirare dipinti e incisioni in occasione di una mostra collettiva con le opere di diversi artisti.
Espanol : Exposition collective Part’Age
La asociación G.E.M. y su sección de artes plásticas organizan exposiciones durante toda la temporada.
Esta semana, la Sala de Aquitania le invita a venir a admirar las pinturas y grabados de una exposición colectiva.
