Exposition collective Part’Age Salle d’Aquitaine Monflanquin

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-09 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-09

L’association G.E.M. et sa section « Arts plastiques » vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer peintures et gravures lors d’une exposition collective réunissant les œuvres de divers artistes.

– Annie Palacio

– Chantal Pereira

– Ghislaine Gogly

– Reine Marmié

– Ginette Ragot

– Jean-Claude Freling

– Françoise Cosquer

– Serge Perraudeau

– Patrick Rolland

L’exposition sera visible de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Vernissage le 9 septembre à 18h. .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@gem47.fr

English : Exposition collective Part’Age

The G.E.M. association and its « Arts plastiques » section offer exhibitions throughout the season.

This week, the Salle d’Aquitaine invites you to come and admire the paintings and engravings in a group exhibition.

German : Exposition collective Part’Age

Der Verein G.E.M. und seine Abteilung « Bildende Kunst » bieten Ihnen während der gesamten Saison Ausstellungen an.

Während dieser Woche lädt Sie der Salle d’Aquitaine ein, die Gemälde und Gravuren einer Gemeinschaftsausstellung zu bewundern.

Italiano :

L’associazione G.E.M. e la sua sezione di arti plastiche organizzano mostre per tutta la stagione.

Questa settimana, la Salle d’Aquitaine vi invita ad ammirare dipinti e incisioni in occasione di una mostra collettiva con le opere di diversi artisti.

Espanol : Exposition collective Part’Age

La asociación G.E.M. y su sección de artes plásticas organizan exposiciones durante toda la temporada.

Esta semana, la Sala de Aquitania le invita a venir a admirar las pinturas y grabados de una exposición colectiva.

