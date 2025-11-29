Exposition collective Atelier Martine Besnard Pau
Exposition collective
Atelier Martine Besnard 15 Place de la Libération Pau
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Portes-ouvertes de l’atelier avec exposition des oeuvres de
Martine Besnard sculpture
Jean-Marie Tarance Peinture
Fabienne Percheron Photographie
Olivier Layus sculpture
Samedi 10h-13h 14h-19h
Dimanche 10h-12h 14h-18h .
Atelier Martine Besnard 15 Place de la Libération Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 65 81 62
