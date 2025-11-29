Exposition collective Atelier Martine Besnard Pau

Exposition collective

Atelier Martine Besnard 15 Place de la Libération Pau

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Portes-ouvertes de l’atelier avec exposition des oeuvres de

Martine Besnard sculpture

Jean-Marie Tarance Peinture

Fabienne Percheron Photographie

Olivier Layus sculpture

Samedi 10h-13h 14h-19h

Dimanche 10h-12h 14h-18h .

Atelier Martine Besnard 15 Place de la Libération Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 65 81 62

