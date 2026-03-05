Exposition collective Rester Émerveillé·e·s Mouthiers-sur-Boëme

Exposition collective Rester Émerveillé·e·s

3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme Charente

Début : Lundi 2026-03-21

fin : 2026-04-05

2026-03-21

L’exposition propose un voyage à travers les représentations de la nature dans l’art, et invite à prendre le temps de regarder le vivant. Vernissage le 20 mars à 18h30.

3 place Simon Dugaleix Mouthiers-sur-Boëme 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 48 76 mjc-jules-berry@orange.fr

English :

The exhibition takes visitors on a journey through the representations of nature in art, and invites them to take the time to look at living things. Opening March 20 at 6:30pm.

