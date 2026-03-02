EXPOSITION COLLECTIVE ROSE Torreilles
EXPOSITION COLLECTIVE ROSE Torreilles jeudi 2 avril 2026.
EXPOSITION COLLECTIVE ROSE
2 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 16:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-02
L’association du Pont Des Arts reprend son cycle d’expositions pour l’année 2026.
C’est sur le thème ROSE que les artistes de l’association débutent la saison !
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2 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 92 86
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English :
The Pont Des Arts association resumes its cycle of exhibitions for 2026.
The association?s artists kick off the season with the theme ROSE !
L’événement EXPOSITION COLLECTIVE ROSE Torreilles a été mis à jour le 2026-03-16 par BIT DE TORREILLES