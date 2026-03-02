EXPOSITION COLLECTIVE ROSE

2 Avenue François Arago Torreilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 16:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

L’association du Pont Des Arts reprend son cycle d’expositions pour l’année 2026.

C’est sur le thème ROSE que les artistes de l’association débutent la saison !

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2 Avenue François Arago Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 92 86

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English :

The Pont Des Arts association resumes its cycle of exhibitions for 2026.

The association?s artists kick off the season with the theme ROSE !

L’événement EXPOSITION COLLECTIVE ROSE Torreilles a été mis à jour le 2026-03-16 par BIT DE TORREILLES