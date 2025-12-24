Exposition collective Rouge, Ardentes

Exposition collective Rouge

2 Rue George Sand Ardentes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-18

Une douzaine d’artistes locaux proposent des œuvres inspirées par la couleur rouge et ses nuances huile, pastel, calligraphie, photo, aquarelle, costume, etc, Vernissage le vendredi 16 janvier à partir de 18h30, en présence des artistes.

Exposition visible gratuitement jusqu’au 28 février, aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

2 Rue George Sand Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 26 56

English :

A dozen local artists offer works inspired by the color red and its nuances: oil, pastel, calligraphy, photography, watercolor, costume, etc. Vernissage Friday January 16 from 6:30 pm, in the presence of the artists.

