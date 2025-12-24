Exposition collective Rouge, Ardentes
Exposition collective Rouge, Ardentes dimanche 18 janvier 2026.
Exposition collective Rouge
2 Rue George Sand Ardentes Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-01-18
Une douzaine d’artistes locaux proposent des œuvres inspirées par la couleur rouge et ses nuances huile, pastel, calligraphie, photo, aquarelle, costume, etc, Vernissage le vendredi 16 janvier à partir de 18h30, en présence des artistes.
Exposition visible gratuitement jusqu’au 28 février, aux heures d’ouverture de la médiathèque. .
2 Rue George Sand Ardentes 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 26 56
English :
A dozen local artists offer works inspired by the color red and its nuances: oil, pastel, calligraphy, photography, watercolor, costume, etc. Vernissage Friday January 16 from 6:30 pm, in the presence of the artists.
