Exposition collective Saint-Vaast-la-Hougue

Exposition collective Saint-Vaast-la-Hougue samedi 12 juillet 2025.

Exposition collective

30 Rue de Verrue Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-08-23 18:30:00

2025-07-12

Exposition collective gratuite de 10 artistes. Un premier vernissage aura lieu le 12 juillet à partir de 17h30, en l’honneur d’un des artistes Stéphane Fromm. Par la suite de nouveaux vernissage ainsi que de nouveaux accrochages auront lieux.

30 Rue de Verrue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 16 13 35 74

English : Exposition collective

Free group show featuring 10 artists. A first vernissage will take place on July 12 from 5.30pm, in honor of one of the artists: Stéphane Fromm. Thereafter, new openings and hangings will take place.

German :

Kostenlose Gruppenausstellung von 10 Künstlern. Eine erste Vernissage findet am 12. Juli ab 17.30 Uhr zu Ehren eines der Künstler statt: Stéphane Fromm. Danach finden weitere Vernissagen und Ausstellungen statt.

Italiano :

Una mostra collettiva gratuita con 10 artisti. La prima anteprima si terrà il 12 luglio dalle 17.30, in onore di uno degli artisti: Stéphane Fromm. In seguito, si terranno nuove aperture e nuovi allestimenti.

Espanol :

Exposición colectiva gratuita de 10 artistas. El primer preestreno tendrá lugar el 12 de julio a partir de las 17.30 horas, en honor de uno de los artistas: Stéphane Fromm. A partir de entonces, se celebrarán nuevas inauguraciones y colgaduras.

