Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris
Exposition collective – Silences The Muisca Gallery Paris lundi 30 mars 2026.
Exposition collective Silences
Du 30.03.26 au 12.04.26
L’exposition Silences propose une immersion dans les espaces intimistes où le visible et l’invisible se croisent. À travers une sélection d’œuvres visuelles sobres, elle explore la manière dont le silence se manifeste et se propage dans nos perceptions et émotions. Les artistes y considèrent le silence comme un processus vivant, fait de pauses et de respirations, donnant forme à des instants suspendus et à des tensions muettes.
Chaque création agit comme un fragment de calme, traduisant par les formes, couleurs, textures et rythmes des moments de retenue et invitant à l’interprétation personnelle. Silences invite ainsi à une rencontre intérieure, où le visiteur perçoit ses propres résonances, et où le temps ralentit pour transformer la contemplation en expérience vivante.
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Vernissage : Jeudi 2 avril 2026, 18h-21h
The Muisca Gallery,
13 rue d’Ormesson,
75004, Paris
Découvrez l’exposition « Silences » à The Muisca Gallery à Paris, du 30 mars au 12 avril 2026.
Du lundi 30 mars 2026 au dimanche 12 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h30 à 18h30
gratuit
Vernissage : Jeudi 2 avril 2026, 18h-21h
RSVP : https://www.themuisca.com/events-details/vernissage-exposition-collective-silences
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-30T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-12T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-03-30T10:30:00+02:00_2026-03-30T18:30:00+02:00;2026-03-31T10:30:00+02:00_2026-03-31T18:30:00+02:00;2026-04-01T10:30:00+02:00_2026-04-01T18:30:00+02:00;2026-04-02T10:30:00+02:00_2026-04-02T18:30:00+02:00;2026-04-03T10:30:00+02:00_2026-04-03T18:30:00+02:00;2026-04-04T10:30:00+02:00_2026-04-04T18:30:00+02:00;2026-04-05T10:30:00+02:00_2026-04-05T18:30:00+02:00;2026-04-06T10:30:00+02:00_2026-04-06T18:30:00+02:00;2026-04-07T10:30:00+02:00_2026-04-07T18:30:00+02:00;2026-04-08T10:30:00+02:00_2026-04-08T18:30:00+02:00;2026-04-09T10:30:00+02:00_2026-04-09T18:30:00+02:00;2026-04-10T10:30:00+02:00_2026-04-10T18:30:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T18:30:00+02:00;2026-04-12T10:30:00+02:00_2026-04-12T18:30:00+02:00
The Muisca Gallery 13, rue d’Ormesson 75004 Paris
https://www.themuisca.com/ art@themuisca.com https://www.facebook.com/themuisca/ https://www.facebook.com/themuisca/
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