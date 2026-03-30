Exposition collective Silences

Du 30.03.26 au 12.04.26

L’exposition Silences propose une immersion dans les espaces intimistes où le visible et l’invisible se croisent. À travers une sélection d’œuvres visuelles sobres, elle explore la manière dont le silence se manifeste et se propage dans nos perceptions et émotions. Les artistes y considèrent le silence comme un processus vivant, fait de pauses et de respirations, donnant forme à des instants suspendus et à des tensions muettes.

Chaque création agit comme un fragment de calme, traduisant par les formes, couleurs, textures et rythmes des moments de retenue et invitant à l’interprétation personnelle. Silences invite ainsi à une rencontre intérieure, où le visiteur perçoit ses propres résonances, et où le temps ralentit pour transformer la contemplation en expérience vivante.

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Vernissage : Jeudi 2 avril 2026, 18h-21h

The Muisca Gallery,

13 rue d’Ormesson,

75004, Paris

Découvrez l’exposition « Silences » à The Muisca Gallery à Paris, du 30 mars au 12 avril 2026.

Du lundi 30 mars 2026 au dimanche 12 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h30 à 18h30

gratuit

Vernissage : Jeudi 2 avril 2026, 18h-21h

RSVP : https://www.themuisca.com/events-details/vernissage-exposition-collective-silences

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-30T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-12T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-30T10:30:00+02:00_2026-03-30T18:30:00+02:00;2026-03-31T10:30:00+02:00_2026-03-31T18:30:00+02:00;2026-04-01T10:30:00+02:00_2026-04-01T18:30:00+02:00;2026-04-02T10:30:00+02:00_2026-04-02T18:30:00+02:00;2026-04-03T10:30:00+02:00_2026-04-03T18:30:00+02:00;2026-04-04T10:30:00+02:00_2026-04-04T18:30:00+02:00;2026-04-05T10:30:00+02:00_2026-04-05T18:30:00+02:00;2026-04-06T10:30:00+02:00_2026-04-06T18:30:00+02:00;2026-04-07T10:30:00+02:00_2026-04-07T18:30:00+02:00;2026-04-08T10:30:00+02:00_2026-04-08T18:30:00+02:00;2026-04-09T10:30:00+02:00_2026-04-09T18:30:00+02:00;2026-04-10T10:30:00+02:00_2026-04-10T18:30:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T18:30:00+02:00;2026-04-12T10:30:00+02:00_2026-04-12T18:30:00+02:00

The Muisca Gallery 13, rue d’Ormesson 75004 Paris

https://www.themuisca.com/ art@themuisca.com https://www.facebook.com/themuisca/ https://www.facebook.com/themuisca/



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