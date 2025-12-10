Exposition collective Temps Passé Magasin Au Temps Passé Mamers
lundi 22 décembre 2025.
Exposition collective Temps Passé
Magasin Au Temps Passé 21, rue Paul Bert Mamers Sarthe
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-28
2025-12-22
Ce ne sont pas moins de huit artistes de l’association Art Maine Saosnois qui exposeront leurs oeuvres à l’ancien magasin Au Temps Passé à Mamers.
Venez admirer leurs travaux et échanger avec eux sur leur passion, leur technique etc…
Entrée libre et ouverte à tous.
Du lundi 22 au dimanche 28 décembre 2025 de 14h à 18h. Sauf le lundi 22/12 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le 25 décembre. .
Magasin Au Temps Passé 21, rue Paul Bert Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
