Exposition collective Temps Passé Magasin Au Temps Passé Mamers

Ce ne sont pas moins de huit artistes de l’association Art Maine Saosnois qui exposeront leurs oeuvres à l’ancien magasin Au Temps Passé à Mamers.

Venez admirer leurs travaux et échanger avec eux sur leur passion, leur technique etc…

Entrée libre et ouverte à tous.

Du lundi 22 au dimanche 28 décembre 2025 de 14h à 18h. Sauf le lundi 22/12 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Fermé le 25 décembre. .

Magasin Au Temps Passé 21, rue Paul Bert Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

