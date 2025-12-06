EXPOSITION COLLISION PAR ANTOINE- BARROMÉE DUBOIS Béziers

EXPOSITION COLLISION PAR ANTOINE- BARROMÉE DUBOIS

Antoine- Barromée Dubois peint le souvenir d’un grand-père perdu. Dans ses toiles, la mémoire et la vie se répondent simplement, laissant apparaître un lien discret, tendre et lumineux.

COLLISION raconte la rencontre intime entre un souvenir et une quête personnelle. En résidence au Moulin Cordier, Antoine-Borromée Dubois retourne à la nuit où son grand-père a perdu la vie, en 1953. Ce moment a silencieusement changé le cours de toute sa famille, jusqu’à son propre chemin. À travers ses toiles, l’artiste cherche à comprendre ce lien invisible qui l’unit à cet homme qu’il n’a jamais connu. Les formes qu’il peint, simples ou déchirées, portent la trace de ce passé qui affleure encore. Chaque couleur devient un pas vers ce qui reste, ce qui échappe, ce qui continue de vibrer. Dans cette démarche, la peinture remplace les mots et éclaire ce que la mémoire ne sait plus dire.

Antoine-Barromée Dubois paints the memory of a lost grandfather. In his paintings, memory and life simply respond to each other, revealing a discreet, tender and luminous bond.

