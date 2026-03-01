Exposition Colombe Clier, photographe du patrimoine Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

Exposition Colombe Clier, photographe du patrimoine

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 09:15:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Découvrez le travail de la photographe Colombe Clier à travers une sélection de ses clichés de monuments du réseau du Centre des monuments nationaux au Château de Bussy-Rabutin ! Cette dernière présente une sélection d’une douzaine de photographies réalisées par Colombe Clier au sein des monuments du Centre des monuments nationaux. À travers son regard, la photographe révèle la beauté singulière de sites emblématiques tels que Carcassonne, le Mont-Saint-Michel, Talcy ou Rambouillet. Une invitation à redécouvrir la richesse du patrimoine français à travers l’œil d’une photographe contemporaine. .

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 00 03 chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Colombe Clier, photographe du patrimoine

L’événement Exposition Colombe Clier, photographe du patrimoine Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)