Exposition colore le monde Lorentzen

90 rue Principale Lorentzen Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-09-17 12:00:00

Oeuvres réalisées par les élèves de CM1-CM2 de Kirrberg lors de leur séjour à la Grange aux Paysages en mars 2025. Sébastien aquarelliste amateur a pris l’habitude de dessiner et peindre avec son fils Adam sur les genoux, inspiré par la vie quotidienne et la nature environnante.

Tout public. Exposition d’aquarelles réalisées par les élèves de CM1-CM2 du RPI de Kirrberg-Baerendorf-Postroff et du duo père-fils Sébastien et Adam Mangin, aquarellistes amateurs. .

90 rue Principale Lorentzen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr

