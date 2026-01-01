Exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier Vaisseau Moebius Angoulême

Exposition Comédie animale. Le bestiaire animé de Benjamin Rabier

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Le plus spirituel de nos animaliers , selon Guillaume Apollinaire, fut non seulement prolifique en matière d’histoires en images dans la presse, mais aussi d’illustrations pour la publicité, le théâtre, l’édition jeunesse, les fabricants de jouets.

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

English :

guillaume Apollinaire called him the most spiritual of our animal artists , and he was not only prolific in his pictorial stories for the press, but also in his illustrations for advertising, theater, children?s publishing and toy manufacturers.

