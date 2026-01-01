Exposition – Comics des années 1980 – Regards croisés Galerie 9e art Paris

Période féconde du comic art américain, les années 1980 ont vu la naissance de série emblématiques sous les pinceaux d’artistes qui ont marqué le neuvième art.

La Galerie du 9e art vous invite à plonger dans les planches de John Byrne, Howard Chaykin, Alan Davis et Steve Rude, chaque artiste au style marqué et personnel à travers certaines de leurs séries les plus connues (Namor, Blackhawk, Excalibur et Nexus).

Un évènement pour commencer 2026 entre nostalgie et émerveillement.

Du jeudi 15 janvier 2026 au samedi 31 janvier 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

de 11h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Galerie 9e art 4, rue Crétet 75009 Paris

https://www.galerie9art.fr/index.php?content=exhib&exhib=514 +33983210384 contact@galerie9art.fr https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art https://www.facebook.com/galerieneuvieme.art



