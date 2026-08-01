Exposition Comme Elles Voient Pavillon de la Courrouze rennes

Informations pratiques

Le Pavillon de la Courrouze accueille « Comme elles voient », une exposition réunissant les œuvres de Prunelle Chenot et Chloé Ouahnia. L’exposition aura lieu du 07 au 20 septembre 2026. Un vernissage aura lieu le 09 septembre à 18h.

À travers leurs peintures, les deux artistes interrogent la notion de refuge : les espaces de l’intime, ceux du quotidien et ceux que nous construisons et partageons avec les autres. Bien que leurs démarches soient singulières, Prunelle Chenot et Chloé Ouahnia partagent une même intention dans les images qui façonnent leur quotidien. Elles puisent leurs inspirations dans leurs photographies personnelles, leur quotidien ainsi que dans les images trouvées sur Internet. Elles transforment ensuite ces éléments en peintures. Leurs œuvres deviennent ainsi des espaces où leur quotidien est découpé, recomposé puis transformé.

Leurs pratiques se rejoignent dans la manière dont elles construisent des espaces de refuge, tout en en proposant deux lectures distinctes. Chez Prunelle Chenot, la peinture représente les liens qui nous unissent à nos proches et le sentiment de protection que ces relations peuvent offrir. Chez Chloé Ouahnia, elle traduit la recherche d’un espace sécurisant face à un monde saturé d’images, dont la présence permanente peut devenir envahissante. A travers ces deux regards, l’exposition pose une question essentielle : comment habiter le monde aujourd’hui ? Chacune des peintures y apporte une réponse, invitant les spectateurs et spectatrices à réfléchir à sa propre manière d’habiter les espaces, les images et les relations qui composent leur quotidien.