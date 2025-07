Exposition Comme je suis, rencontres intersexes Médiathèque Meslan

Exposition Comme je suis, rencontres intersexes Médiathèque Meslan vendredi 25 juillet 2025.

Exposition Comme je suis, rencontres intersexes

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 10:00:00

fin : 2025-08-23 18:00:00

Date(s) :

2025-07-25

La vie ne tient pas à grand-chose, parfois… Anna ne remerciera jamais assez la providence d’avoir mis ce beau projet sur sa route en 2016. Sans lui, sans ces 15 personnages, à quelques jours près, la vie d’un enfant aurait été bouleversée à jamais… Elle eu six années pour s’en persuader. Six années à lire et relire le portrait de ces 15 inconnus qui partageaient désormais son quotidien. Six années à les dessiner et redessiner, un par un, trait par trait. Elle a fait 15 rencontres et chacune a bouleversé mais aussi conforté ses choix. Elle espère que ces portraits continueront, à travers ce livre, à questionner et toucher les individus. Ces quinze textes sont nés d’autant de rencontres. Un jour, au festival de cinéma de Douarnenez, Solenn Morgane entendit le témoignage d’une femme qui avait accouché d’un enfant de mère inconnue , parce qu’à l’époque, elle était déclarée de genre masculin. Au milieu des récits de violences médicales, d’enfances explosées, ce témoignage a achevé de lui retourner le cœur. A l’occasion de la résidence intersexe de juin 2015, ses questions ont été accueillies par la communauté avec une belle confiance. Ces textes sont l’empreinte sensible de ces échanges, cœur à cœur. Elle a eu envie de publier avec Anna un recueil qui restitue la beauté de ces rencontres, qui fasse réfléchir, parler, questionner. .

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Comme je suis, rencontres intersexes Meslan a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan