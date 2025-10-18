Exposition « Comment ça tient ? » Cour Carrée – Espace de la tour à plomb Couëron

Exposition « Comment ça tient ? » 18 et 19 octobre Cour Carrée – Espace de la tour à plomb Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T18:00

Fin : 2025-10-19T15:00 – 2025-10-19T18:00

L’exposition « Comment ça tient ? » met en lumière l’évolution des techniques et des formes architecturales au gré des besoins. En écho, l’artiste Hélène Delépine présente des sculptures inspirées de formes bâties, qui interrogent la transformation des lieux. Enfin, les élèves de l’école Aristide-Briand livrent le fruit d’un travail mené autour de la rénovation de leur école.

Trois regards, trois manières de penser le bâti comme mémoire, création et expérience.

Cour Carrée – Espace de la tour à plomb 95 quai Jean Pierre Fougerat, 44220 Couëron Couëron 44220 Loire-Atlantique Pays de la Loire

©Ville de Couëron