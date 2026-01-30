Exposition Comment naît un livre ? Plongez dans les coulisses de la création Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Exposition Comment naît un livre ? Plongez dans les coulisses de la création Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École mardi 3 février 2026.
Début : 2026-02-03
fin : 2026-03-28
L’exposition Comment un livre vient au monde ? invite les enfants dans les coulisses d’un livre, de sa création à sa fabrication, à partir de l’album Sous le grand banian, de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi.
Tout public.
Accès libre .
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
