Exposition Comment naît un livre ? Plongez dans les coulisses de la création Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Exposition Comment naît un livre ? Plongez dans les coulisses de la création

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-02-03

fin : 2026-03-28

L’exposition Comment un livre vient au monde ? invite les enfants dans les coulisses d’un livre, de sa création à sa fabrication, à partir de l’album Sous le grand banian, de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Novi.

Tout public.

Accès libre .

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

English : Exposition Comment naît un livre ? Plongez dans les coulisses de la création

